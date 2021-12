Inter, svolta in attacco: via il più pagato, ecco le alternative

16-12-2021 16:05

L’Inter di Simone Inzaghi, ora che ha riconquistato il primo posto in Serie A (è la prima volta in carriera per Inzaghi da quando allena) non ha nessuna voglia di rinunciarci e punta alla vittoria netta contro la Salernitana nel prossimo turno. In tutto questo, con un sorteggio sfavorevole negli ottavi di Champions League (dove affronterà il Liverpool), i nerazzurri stanno impostando il mercato di gennaio dove potrebbe essere fatto qualcosa in attacco. Su tutti oggi l’ago della bilancia sembra essere il cileno Alexis Sanchez

Inter, Sanchez interessa al Barcellona

Sembra incredibile, ma è proprio quello che riporta nella giornata di oggi Diario Sport, storico media spagnolo. Il Nino Maravilla interesserebbe al Barcellona di Xavi per il mercato di gennaio. In questa stagione il Barca è ottavo in Premier League e ha tantissimi problemi soprattutto nel reparto offensivo, dove l’addio di Leo Messi ha svelato tutte le lacune dei catalani.

Una squadra stanca e spuntata, alla quale si aggiunge il recentissimo ritiro del Kun Aguero ufficializzato ieri. Sanchez ha già vestito la maglia del Barcellona quando lascio l’Udinese dal 2011 al 2014 prima di andare all’Arsenal, conosce già l’ambiente e soprattutto conosce Xavi, col quale ha giocato proprio ai tempi del Barcellona. L‘Inter non esclude la partenza del cileno, soprattutto visti i continui infortuni e il suo stipendio enorme da 7,5 milioni netti a stagione.

Inter, la contropartita sarebbe l’olandese Luuk De Jong

Proprio così, perché ovviamente il Barcellona in questo momento non ha contanti da spendere. Sanchez è arrivato all’Inter a parametro zero dall’Arsenal, e in caso di uscita servirebbe rimpiazzarlo in qualche modo almeno a livello numerico.

De Jong era stato voluto da Koeman ma fino a questo momento non ha reso come ci si aspettava, e che in che in questa stagione ha racimolato 496’ e una sola rete in uno dei Barcellona meno competitivi della storia del calcio spagnolo. L’Inter potrebbe pensare a lui come vero e proprio vice-Dzeko, dato che le caratteristiche dei due sono davvero molto simili.

Inter, l’alternativa è Aubameyang dell’Arsenal

La storia di Sanchez, ex Arsenal passato da San Siro si potrebbe incrociare anche con un altro attaccante in procinto di lasciare i Gunners, ovvero Aubameyang, ex capitano della squadra londinese ma finito fuori rosa dopo il ritardo agli allenamenti di pochi giorni fa. Questo gli è costato il ritiro della fascia di capitano e l’esclusione dalle prossime partite, e ora la cessione sembra davvero dietro l’angolo.

Classe 1994, ex Milan, questo rappresenterebbe molto più di una riserva per l‘Inter, in cerca di altri rinforzi soprattutto numerici nel reparto avanzato. 7 gol in 15 presenze stagionali, sono 92 per Aubameyang da quando veste la maglia dell’Arsenal, e visti i rapporti tesissimi con la società potrebbe essere ceduto a un prezzo non eccessivo.

