Inter: Tifosi delusi trovano colpevole, ironia Juve su aiutini

Dopo Altafini ecco un altro core ‘ngrato. Nel giorno di Napoli-Juve è Nainggolan a prendersi l’etichetta che fu dell’ex bomber brasiliano. Il gol del Ninja a San Siro spezza la rincorsa nerazzurra e regala un set point alla squadra di Sarri. Una beffa per un’Inter che comunque non aveva brillato e che aveva fatto scattare ironie e critiche per il gol di Lautaro assai dubbio.

IL COLPEVOLE – Se nell’occasione del gol i tifosi se la sono presa con Godin, con la complicità di Bastoni, il più bersagliato nel corso della gara è stato Biraghi. Tantissimi i tweet contro l’esterno ex viola, giudicato inadeguato. Un commento su tutti: ” Di Marco entrato da un minuto è già al suo primo anticipo. Biraghi non ne ha fatto mezzo in tutta la partita”.

I CORI – I nostalgici di Nainggolan avevano salutato il ritorno da rivale a San Siro con cori e striscioni ma dopo il gol sono stati fortemente criticati: “Fategli ancora i cori mi raccomando. Così è felice” o ancora: “Com’è che faceva? Ollelè ollalà Radja Nainggolan Radja Nainggolan”.

IL TWEET – Anche Fabrizio Biasin è basito. La firma di Libero twitta: ” L’Inter in grossa difficoltà a centrocampo prende gol da un suo centrocampista. Situazione kafkiana”.

IL GOL – A far scattare l’ironia dei tifosi rivali, juventini in testa, era stato anche il gol di Lautaro: “Lautaro può placcare in area rivale, figuriamoci se non può spingere in area sua”, o anche: “Ennesima ladrata degli onestoni”, oppure: “A Lautaro in area è concesso tutto. L’altra volta si è aggrappato alla gamba di uno, figurati se non può spingere per sbilanciare al momento del salto il difensore che è sulla palla e che lo sta marcando!”.

DISFATTISMO – Al fischio finale ecco venir fuori il disfattismo degli interisti: “Finiremo quinti, come previsto”, o ancora: “Io vorrei sapere che c… succede a gennaio che spegniamo l’interruttore. Tutti gli anni così, è da studiare sta cosa”.

ALIBI – C’è chi scrive: “Bruttissima partita, peggior Inter dell’anno insieme a quella di Lecce. Non attacchiamoci all’arbitro, queste partite sono da chiudere e vincere. Colpe di tutti oggi… in primis, purtroppo, dell’allenatore” e infine: “Sempre la stessa musica ogni sacrosanta partita, questa squadra ha bisogno di un analista. Dobbiamo sempre beccare almeno un gol”.

SPORTEVAI | 26-01-2020 14:28