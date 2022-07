05-07-2022 14:41

È ancora in una fase di stallo la trattativa per portare all’Inter l’ormai ex juventino Paulo Dybala. Fino a qualche settimana fa l’affare sembrava cosa fatta, poi con l’arrivo di Lukaku le cose sono cambiate anche perché il mercato in uscita è bloccato.

Il punto della situazione: trattativa in stallo

Domani, 6 luglio, inizia il nuovo corso dell’Inter e di Simone Inzaghi. I nerazzurri iniziano infatti il ritiro in vista della nuova stagione e così, per questa sera, sembra sia previsto un dialogo tra Beppe Marotta e il tecnico.

Tra i vari punti e gli argomenti di mercato si parlerà anche di Paulo Dybala. Inzaghi deve comunque essere pronto a gestire un reparto con Lautaro, Lukaku e con Dzeko e Correa a cui si potrebbe aggiungere Dybala creando problemi di gestione nello spogliatoio.

Nuova telefonata tra le parti

Stando a quanto riporta Tuttosport, ieri ci sarebbe stata una chiamata tra Marotta e l’agente della Joya, Antun. L’Inter avrebbe ribadito la propria posizione, c’è interesse ma prima vanno ceduti alcuni giocatori. Tra questi c’è il nodo Sanchez con il Flamengo disposto a pagare l’alto ingaggio da 7 milioni fino alla scadenza del suo contratto con l’Inter, ma per il momento non ci sono certezze.

Dybala intanto si gode le vacanze

Mentre si continua a parlare del suo futuro la Joya si gode le proprie vacanze. Da qualche giorno è stato ufficializzato il suo addio ai bianconeri e Dybala aspetta di avere news sulla sua prossima squadra anche se secondo alcuni si sarebbe stufato di aspettare l’Italia.

Non c’è infatti, come noto, solo l’interesse dei nerazzurri ma c’è sempre il Milan, in raduno da ieri, di Stefano Pioli. I rossoneri però puntano prima a Charles de Ketelaere e ad Hakim Ziyech.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE