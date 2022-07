Inter, tesoretto Dumfries ma c’è una nuova pretendente per Dybala

04-07-2022 08:08

L’Inter è sempre molto attiva sul mercato. Tante le operazioni, anche in uscita, del club nerazzurro che non ha ancora perso la speranza di regalarsi anche Paulo Dybala. Tuttavia, ci sarebbe un nuovo ostacolo da superare per arrivare alla Joya.

Inter, tre big d’Europa sulle tracce di Dumfries

L’Inter potrebbe incassare una cifra importante dalla vendita di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, acquistato, la scorsa estate, per 12,5 milioni di euro più bonus, piacerebbe a ben tre club europei di prima fascia, ovvero Bayern Monaco, Manchester United e Chelsea.

La società nerazzurra sarebbe pronta a sedersi ad un tavolo e trattare ma, per lasciare andare Denzel Dumfries, vorrebbe non meno di 30 milioni di euro. Soldi che utilizzerebbe per finanziare l’operazione Paulo Dybala.

Inter, l’affare Paulo Dybala si complica

Tuttavia, il sogno Paulo Dybala non pare tanto semplice da rendere reale. Oltre all’interesse del Milan e la suggestione Napoli, l’argentino sarebbe finito nel mirino del PSG che potrebbe garantirgli un affare faraonico (oltre alla possibilità di giocare al fianco di Leo Messi).

L’Inter è ancora convinta di poter portare Paulo Dybala a Milano, sponda nerazzurra, e di farlo giocare insieme a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez per quello che sarebbe un tridente da urlo. Il problema sono anche le tempistiche con Paulo Dybala che pare avere fretta di sapere dove giocherà il prossimo anno.

Inter, anche Sanchez verso il Brasile

Intanto sono diversi i giocatori nerazzurri che stanno salutando il club. Arturo Vidal ha confermato che, la prossima stagione, sarà uno dei perni del Flamengo. Un bel risparmio di soldi per l’Inter che potrebbe assistere all’addio anche di Alexis Sanchez.

Il cileno, secondo TycSports, potrebbe raggiungere Arturo Vidal proprio al Flamengo. Da ricordare che l’attaccante cileno ha un ingaggio pesantissimo, pari a sette milioni di euro. Insomma, l’Inter sta sfoltendo la rosa per poi tentare l’assalto finale a Paulo Dybala.

