Inter, i media cileni: "Vidal a un passo dal Flamengo"

08-06-2022 22:55

I media cileni sono sicuri: Arturo Vidal ha trovato l’accordo con il Flamengo e nei prossimi giorni sarà annunciato come nuovo acquisto del club brasiliano. La notizia è stata riportata da lahora.cl, spiegando come il centrocampista dell’Inter si stia preparando al trasferimento in Brasile, aggiungendo che il suo entourage sarebbe al lavoro in queste ore per concludere la trattativa per il suo passaggio ai rossoneri brasiliani. Vidal è reduce da due stagioni in nerazzurro, ma anche dal 2011 al 2015 ha giocato in Serie A, con la Juventus.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE