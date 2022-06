Inter, il Manchester United vuole Dumfries

27-06-2022 16:37

Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe ancora essere lontano dall’Inter. Dopo la partenza di Ivan Perisic, i nerazzurri non vorrebbero privarsi anche dell’esterno olandese, titolare nella passata stagione sulla fascia destra. Ma il giocatore piace molto in Premier League.

Sulle sue tracce c’è ora infatti anche il Manchester United, che come riporta L’Interista, sarebbe già pronto a offrire 30 milioni all’Inter per il cartellino del giocatore. I Red Devils non faranno però la Champions League nella prossima stagione, fattore che potrebbe decisivo per far restare Dumfries in nerazzurro.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE