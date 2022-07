Paulo Dybala si è stancato di aspettare: pronto l'addio all'Italia

05-07-2022 10:07

Paulo Dybala è senza squadra. La Joya, terminata la sua lunga avventura con la casacca della Juventus, è ancora in stand-by. Stanco di attendere l’offerta giusta dall’Italia, potrebbe decidere di guardare oltre i confini nazionali.

Dybala, nessuna italiana fa l’affondo decisivo

I giorni scorrono e Paulo Dybala non sa ancora dove giocherà il prossimo anno. Sul piatto ci sarebbero diverse opzioni. L’Inter, come confermato da Beppe Marotta, considera la Joya un obiettivo importante ma, prima, deve risolvere altre questioni (cessioni). Il Milan lo vorrebbe tanto ma l’offerta non è ancora quella giusta.

Ci sarebbe anche la suggestione Napoli ma, al momento, appunto di semplice suggestione si sta parlando. Insomma, ad oggi, nessun club italiano ha fatto l’affondo decisivo, quello che tanto sta aspettando l’ex attaccante della Juventus. E il tempo passa.

Dybala, dall’estero tante altre opzioni da valutare

Alla luce delle difficoltà dei club italiani a fare l’ultimo passo, Paulo Dybala starebbe pensando di valutare anche l’opzione estero. L’argentino è legatissimo alla Serie A (ci gioca dalla stagione 2012/13) ma non può neanche aspettare in eterno che arrivi la proposta giusta.

Sarebbero molti i club stranieri interessati a Paulo Dybala. L’Atletico Madrid non ha mai smesso di pensarci. Il Bayern Monaco è alla ricerca di talento. Ci sarebbe anche il ricco PSG. Tuttavia, al momento, l’unica società che potrebbe davvero soffiare la Joya all’Italia risponde al nome di Manchester United.

Manchester United, Dybala per dimenticare CR7

Dopo la decisione di Cristiano Ronaldo di non proseguire più la sua avventura ai Red Devils (non si è presentato al ritiro), il Manchester United sta decidendo come comportarsi. L’addio al portoghese pare scontato. Perso anche Paul Pogba (atteso a Torino, sponda Juventus), servirebbe tanto una nuova stella da cui ripartire.

Il nome buono sarebbe proprio quello di Paulo Dybala. Già nel passato, i Red Devils avevano tentato di portare l’argentino a Manchester ma senza fortuna. Ora potrebbe essere la volta buona. Il club inglese avrebbe la forza economica per accontentare Paulo Dybala e potrebbe anche garantirgli il ruolo di attore protagonista che va cercando. Attenzione al Manchester United.

