Paulo Dybala: il PSG non molla

03-07-2022 14:51

Paulo Dybala non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione. Sembrava promesso all’Inter, ma il ritorno di Romelu Lukaku ha rallentato l’operazione. Così ora si parla di Milan, Napoli e addirittura la suggestione Monza. Ma il suo futuro potrebbe non essere in Serie A.

Perché come riporta Le10Sport il PSG continua a tenere d’occhio l’argentino. Già pupillo di Leonardo, ora anche il nuovo ds Luis Campos vorrebbe provare a portare Dybala a Parigi. Lo spazio per la Joya si troverebbe con la cessione di Mauro Icardi.

