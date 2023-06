Inter, tutto fatto per Bisseck

Il difensore tedesco è pronto a firmare con il club nerazzurro fino al 2028. Sette milioni di clausola all'Aarhus.

24-06-2023 19:41

Dopo il grande colpo Marcus Thuram, l’Inter ha finalizzato un altro acquisto importante in questa finestra estiva di mercato. Infatti, è ormai tutto fatto per il passaggio in nerazzurro di Yann Bisseck, pronto a firmare con il club allenato da Simone Inzaghi fino al 30 giugno 2028. Sono stati risolti anche gli ultimi dettagli per il suo trasferimento all’Inter.

I nerazzurri verseranno così sette milioni di clausola all’Aarhus, club danese in cui Bisseck ha militato nelle ultime due stagioni. Il difensore tedesco classe 2000 adesso è impegnato negli Europei Under 21 dove è capitano della sua nazionale. Dopo la manifestazione, Bisseck arriverà a Milano per le visite mediche di rito e firmare questo quinquennale.