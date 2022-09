25-09-2022 22:15

Brutte notizie dalla Nations League per l’Inter: Marcelo Brozovic è uscito per infortunio durante Croazia-Austria. Il regista si è fatto male da solo, senza subire colpi, e dopo essersi accasciato a terra ha chiesto il cambio.

Adesso Brozovic rischia di saltare il doppio impegno in Champions League contro il Barcellona. Il croato sicuramente non ci sarà con la Roma per squalifica.