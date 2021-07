Inter, Vecino: "Sono carico, con Inzaghi entusiasmo"

Vecino ha voglia di riscatto dopo l’ultima stagione all’Inter ed è convinto di poter far bene con Inzaghi: “Ho parlato con il mister quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L’anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere la grande stagione passata”.

“L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per questa stagione. Quando si rientra da un lungo infortunio – spiega Vecino – si cerca subito di trovare continuità, l’esperienza in nazionale è servita anche a questo, per riprendere il ritmo. Ovviamente l’eliminazione dell’Uruguay ai rigori è stata amara, ma sono stato felice per Lautaro, protagonista con la vittoria”.

OMNISPORT | 29-07-2021 00:15