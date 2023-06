Inter, Vieri: "In finale di Champions mancato solo il gol, Lukaku da tenere"

L'ex attaccante nerazzurro: "A Istanbul i nerazzurri hanno dominato, sono stati i migliori in campo".

15-06-2023 20:30

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Bobo Vieri ha parlato della finale di Champions persa dall'Inter: "Cosa è mancato? Solo il gol. Basta. Nient'altro. I nerazzurri hanno dominato, sono stati i migliori in campo: potevano fare tre o quattro reti, erano in formissima. Ma il calcio a volte è così. L'Inter, però, resta uno squadrone incredibile".

Su Lukaku, Vieri non ha dubbi: “Me lo tengo tutta la vita. Romelu è uno che deve giocare sempre, ma ha bisogno dei novanta minuti. La prossima stagione mi aspetto da lui venticinque gol”.