Inter, Zanetti: “Primo lo Spezia poi Porto, orgoglioso di Lautaro”

Il vicepresidente nerazzurro è il padrone di casa nella festa dei 21 anni dell’associazione Pupi ma non perde l’occasione per analizzare il momento della squadra, proclamandosi fiducioso in vista del ritorno degli ottavi di Champions.

06-03-2023 23:49

Fonte: Getty Images