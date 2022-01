Interisti scettici sul rinforzo chiesto da Inzaghi: "Non ci serve”

21-01-2022 12:04

L’Inter viaggia spedita in campionato e si prepara a giocare gli ottavi di Champions League, ma secondo Simone Inzaghi l’organico nerazzurro potrebbe essere ulteriormente migliorato.

Inzaghi vuole Kostic

Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui l’allenatore ex Lazio avrebbe chiesto un rinforzo sulla fascia sinistra, da prendere subito: già individuato l’uomo giusto per l’Inter, si tratta di Filip Kostic, 29enne laterale serbo dell’Eintracht di Francoforte, in scadenza di contratto nel 2023.

L’Inter vorrebbe chiudere l’affare con un prestito con diritto di riscatto, ma il club tedesco intende monetizzare subito la cessione del giocatore. Nell’attesa, i tifosi dell’Inter sui social non si dimostrano particolarmente entusiasti.

I tifosi preferiscono un attaccante

Kostic piace, ma la speranza degli interisti per il mercato di gennaio era quella di prendere un attaccante che andasse a completare un reparto in cui Correa è stato spesso fermo per infortunio. “Sulla fascia hai Peresic, Dimarco e all’occorrenza Darmian – scrive su Facebook Mauro – Io cercherei un attaccante visto che Lautaro segna con il contagocce, Dzeko ha 37 anni, Correa e Sanchez si rompono ogni due per tre. E noi invece prendiamo un altro laterale sinistro?”.

Anche Simone preferirebbe una punta: “I soldi li spendessero per una punta sana e idonea al calcio di serie A”. Marco, invece, attacca Inzaghi. “Inzaghi non è nella posizione di poter chiedere, visto che a sinistra ne ha due di ruolo. Inoltre ha sulla ‘coscienza’ una spesa di 30 milioni per il suo pupillo Correa, che in 4 mesi ha già subito 4 infortuni, tutti con uno stop minimo di un mese”.

Alessandro, però, difende il tecnico interista: “E quali sarebbero i due della fascia? Ha solo Perisic perché Dimarco è improponibile a tutta fascia non avendo né la fisicità né l’intensità né la capacità di saltare l’uomo, infatti Inzaghi lo fa giocare nei tre difensori. Per quanto riguarda Correa come puoi incolpare Inzaghi? Kostic per me sarebbe un ottimo acquisto”.

“Kostic serve – aggiunge Alessandro – Dimarco non corre. Ha i piedi migliori ma non corre”. “Ma state scherzando? – conclude Giorgio – Kostic va preso subito”.

