Interisti scoprono l'arma in più di Inzaghi: il web si scatena

La vittoria in rimonta di Firenze ha rassicurato i tifosi dell’Inter sulla forza della squadra e anche sulle capacità del nuovo allenatore Simone Inzaghi. Dopo il successo, oltre al carattere della squadra, molti interisti hanno però sottolineato anche una dote particolare dell’allenatore ex Lazio: la fortuna.

La sostituzione mancata

Poco prima del pareggio di Darmian, infatti, il tecnico nerazzurro stava per effettuare un doppio cambio, sostituendo l’esterno con Dumfries e Dzeko con Sanchez. Il cambio ha tardato qualche attimo e proprio mentre le due riserve erano pronte a fare il loro ingresso in campo Darmian ha trovato l’1-1.

A quel punto Inzaghi ha stoppato la sostituzione e Dzeko, l’altro giocatore che sarebbe dovuto uscire, ha firmato il 2-1. Il fatto, ovviamente, non è sfuggito ai tifosi nerazzurri.

La fortuna di Inzaghi

“Che fortuna Inzaghi. I cambi erano Dumfries e Sanchez per Darmian e Dzeko. Ha segnato Darmian nel momento del cambio e sono stati rimandati”, scrive Sasa su Twitter.

“Esempio di sliding doors pazzesca per l’Inter stasera. Minuto 50:47: Inzaghi chiama Dumfries e Sanchez per Darmian e Dzeko. Minuto 51:11: gol Darmian. Minuto 54:32: gol Dzeko. Per vincere serve anche questo”, scrive Daniele.

Cozzinho è fatalista: “Sono segni. Questa partita mi dice tante cose. Quasi tutte bellissime”. “Tutti alla fine del primo tempo avremmo tolto Darmian, Dzeko e Calhanoglu – il commento di Manuel -. I primi due hanno fatto gol e portato in vantaggio l’Inter, l’ultimo ha messo a segno l’assist per il secondo. Come sempre, capiamo il perché non siamo allenatori”. Ma Jean Loup replica: “Insomma… Pure Inzaghi aveva in linea a bordo campo Dumfries e Sanchez pronti a rilevare Darmian e Dzeko. E lui mi pare che allenatore lo sia…”.

“Se la palla usciva prima del gol Inzaghi faceva 2 cambi: dentro Dumfries e Sanchez e uscivano Darmian e Dzeko… Ci vuole anche fortuna a volte”, l’opinione di Gianluca.

