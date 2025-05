Internazionali, Alcaraz rischia grosso con Khachanov e trova Draper: Carlitos vince e cita i Persiani

Successo al terzo set per lo spagnolo dopo due ore e mezza di battaglia: ai quarti la supersfida col britannico, in grande ascesa nella classifica ATP, che ha piegato Moutet.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Quanta fatica per Carlos Alcaraz. Il murciano fa suo l’ottavo di finale degli Internazionali contro Karen Khachanov soltanto dopo due ore e mezza di battaglia, ai vantaggi di un terzo set che si stava pericolosamente avviando verso il tie-break. Missione compiuta (6-3 3-6 7-5) con qualche brivido e nonostante i consueti blackout di Carlitos, che nel prossimo turno ritroverà Jack Draper, il britannico in prepotente ascesa nella classifica ATP che a sua volta ha sofferto contro Corentin Moutet.

Internazionali, Alcaraz fatica contro Khachanov

Pronti via e subito break a favore di Khachanov, il russo numero 23 del seeding confermatosi avversario durissimo sin dai primi scambi. Alcaraz parte piano, annulla addirittura una palla break per lo 0-3, quindi confeziona la rimonta. Un diesel lo spagnolo, che a poco a poco s’accende, infiammando persino il pubblico del Centrale. Il primo set, iniziato male, si trasforma quasi in una passeggiata: 6-3. Nel secondo invece su Carlitos cala il sonno. Improvviso il blackout dello spagnolo, che rimette in corsa il suo avversario: 3-6 e risultato in bilico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il guizzo vincente di Carlitos e la citazione storica

Punto a punto il terzo parziale, dove Khachanov può rammaricarsi per le occasioni non sfruttate. L’ultima sul 4-4, palla break cancellata da un Alcaraz tornato finalmente lucido e reattivo. Lo spagnolo completa l’opera ai vantaggi, strappando il servizio al russo al dodicesimo gioco e chiudendo la pratica sul 7-5, prima del possibile tie-break e mentre nuvoloni minacciosi s’addensavano sul Foro Italico. Nubi che, nel caso di Carlitos, sono spazzate via con una citazione storica che si rifà addirittura alla battaglia delle Termopili: “Le nostre frecce oscureranno il Sole”.

Alcaraz guarda avanti: “Piano A contro Draper”

Per Alcaraz ora il match contro Jack Draper, un brutto cliente nonostante i patemi per battere in rimonta un acciaccato Corentin Moutet: 1-6 6-4 6-3. “Ho battuto un avversario duro, ho avuto qualche problema, non avevo dolore ma mi sono dovuto stancare e resistere, lottando su ogni palla”, le parole di Carlos. “Alla fine del secondo set ho perso un po’ di concentrazione, poi ho dimenticato quei momenti e giocato al meglio. Ho lottato e di questo sono felice. Draper? Sarà una gran battaglia, dovrò essere pronto. Ogni partita è un piccolo mondo diverso dagli altri, dovrò mettere in campo il mio piano A se vorrò batterlo, prendendo le parti positive delle partite che ho giocato e cancellando quelle negative”.