Internazionali, Berrettini agli ottavi contro Tsitsipas: Millman ko

Matteo Berrettini continua a correre agli Internazionali d’Italia in corso a Roma. Al Foto Italico l’azzurro, numero 9 del mondo, ha piegato in due set l’australiano John Millman, numero 42, con i parziali di 6-4, 6-2 in poco meno di un’ora e mezza.

Nessun problema per il romano, che si porta a casa un primo set senza scossoni grazie a un break al nono game. Secondo parziale subito indirizzato con due break in avvio, l’australiano non riesce a reagire.

Agli ottavi del Masters di Roma Berrettini se la vedrà con il numero 5 del mondo, il greco Tsitsipas, tra i favoriti del torneo, che ha eliminato il croato Cilic in due set.

Niente da fare invece per Stefano Travaglia, che è stato sconfitto dal canadese Shapovalov in due set per 7-6, 6-3.

OMNISPORT | 12-05-2021 18:49