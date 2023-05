Internazionali d’Italia: Sinner, “Posso giocarmela con chiunque”

Nel caso di uno scontro con Alcaraz avverte “lui superiore, ma ho dimostrato di poterlo battere”

11-05-2023 13:06

Jannik Sinner, al debutto domani agli Internazionali BNL d’Italia, spera di fare qualcosa in più rispetto ai precedenti tornei a cui ha preso parte sino ad ora. “Sono stato continuo in questa stagione – ha detto ai microfoni di SuperTennis – e mi sento di fare bene in tutti i tornei a cui prendo parte. Qui a Roma la connessione con il pubblico è speciale e mi può dare quel qualcosa in più che voglio usare in partita”. Magari sino a cogliere il successo in un torneo così importante.

Torneo nel quale potrebbe riproporsi lo scontro con Carlos Alcaraz, prossimo a tornare numero uno nel ranking mondiale. “Il confronto con lui è molto stimolante, ma al momento è a un livello superiore di dove sono io, guardando cosa ha vinto e la classifica” ha affermato l’altoatesino. “Tuttavia – avverte –, ho dimostrato di poterlo battere e quindi se riesco a esprimere il mio miglior tennis posso giocarmela con chiunque. Mi sento pronto di poter fare bene e quindi spero di esprimermi al meglio a Roma”.