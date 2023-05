Internazionali di Roma, Medvedev vola in semifinale: Hanfmann strapazzato

Con un doppio 6-2 il tennista russo mette a sigillo un’altra prova in cui mostra il suo ottimo stato di forma, il tedesco cede ai quarti e nulla può contro il numero tre al mondo.

18-05-2023 18:12

Il cammino di Daniil Medvedev in quel di Roma continua. Agli Internazionali BNL il russo si è scontrato ai quarti di finale con Yannick Hanfmann e non gli ha lasciato scampo battendolo 6-2, 6-2.

Il match comincia subito nel segno del numero tre al mondo che fa capire da subito le sue intenzioni, strappa la battuta nel quinto gioco e spinge sul 4-1, fino a chiudere sul 6-2.

Il secondo set parte più o meno con lo stesso copione, Medvedev si porta sul 2-0 dopo aver annullato due palle del controbreak al suo avversario. Va ancora sul 4-1, Hanfmann recupera un break di svantaggio ma poi nulla può sul finale che si chiude ancora 6-2.

In questa partita Medvedev ha collezionato otto ace, ma anche sette doppi falli. Per il russo ci sono 23 vincenti contro i 19 dell’avversario, mentre sono 14 gli errori non forzati da Hanfmann rispetto ai 13 di Medvedev.

Il numero 3 del ranking non aveva mai vinto una partita a Roma, ora è alla seconda semifinale in carriera dei Masters 1000 sulla terra rossa, dopo quella di Montecarlo nel 2019 ed affronterà il vincente tra Tsitsipas e Coric.