Internazionali di Roma: Musetti al secondo turno, ora c'è Opelka

Arrivano altre buone notizie dagli Internazionali di Roma, partiti ufficialmente oggi.

Dopo le vittorie di Sinner, Mager (alla prima vittoria in un Masters 1000) in serata si guadagna l’accesso al secondo turno anche Lorenzo Musetti. L’italiano sfrutta il ritiro del polacco e vincitore del Masters di Miami, Hurkacz, che lascia il campo sotto 6 – 4, 2 – 0 a causa di alcuni problemi fisici.

A prescindere dal ritiro dell’avversario, Musetti è sceso in campo convinto e esprimendo un buon gioco. Il numero 82 al mondo ha messo alle strette il numero 19 e 15esima testa di serie del tabellone.

Domani, il 19enne di Carrare sfiderà l’americano Opelka. A fine match l’italiano ha detto: “Hurkacz è un avversario fastidioso, gioca molto più alto, ho cercato di variare con il back o con la palla alta. Ho provato a non farlo giocare come voleva. Ero molto concentrato, non sentivo la pressione”.

E poi a Sky Sport: “Sinceramente è stato un ritiro improvviso, dal nulla. Mi dispiace, preferivo vincerla come la stavo giocando. Molto ordinato. Ero partito in tromba nel secondo set, sono emozionato e non so cosa dire. Lo prendiamo e andiamo al secondo turno”.

Per Musetti si tratta dell’esordio nel tabellone principale di Roma a cui ha fatto accesso grazie ad una wild card.

