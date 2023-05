Internazionali di Roma, nessun problema per Djokovic: superato pure Norrie

Il numero uno vola agilmente ai quarti

16-05-2023 13:10

Nessuna sorpresa a Roma, almeno oggi, per Novak Djokovic che dopo l’eliminazione di Alcaraz è il favorito per la vittoria finale del Masters.

Il numero uno, ch perderà la vetta del ranking, a favore dello spagnolo a fine settimana si è imposto agli ottavi, in due set contro l’inglese Cameron Norrie con il punteggio di 6-3, 6-4.

C’è stato qualche piccolo problema fisico che però non ha impedito la resa del match: “Oggi ho potuto giocare, fortunatamente ho chiuso in due set. Vediamo domani come starò” ha detto il serbo

Ai quarti aspetta uno tra Rune e Popyrin.