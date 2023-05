Internazionali di Roma, vittoria per Cecchinato e Sonego

Il torinese festeggia così al meglio il compleanno

11-05-2023 18:52

Sorride Lorenzo Sonego che festeggia al meglio, oggi, 11 maggio, i suoi 28 anni.

Il torinese si è imposto in due set, 6-2 6-1, in un’ora e 15 minuti sul francese Jeremy Chardy. L’azzurro ha condotto il match in maniera solida contro un avversario poco pericoloso. Al termine del match ha dedicato il successo a Matteo Berrettini, scrivendo: “Matte manchi”.

Avanza pure Marco Cecchinato che batte in due set lo statunitense Mackenzie McDonald (6-3 7-5). Al secondo turno affronterà l’ostico Roberto Bautista Agut.

Niente da fare invece per Giulio Zeppieri, n.120 del ranking ATP che illude contro il tedesco Daniel Altmaier, n.65 del mondo ma alla fine si arrende per 6-7 6-4 6-0.