Internazionali d'Italia col pubblico? C'è una speranza

La bozza del nuovo decreto legge riguardante le misure anti-Covid-19 che entrerà in vigore da lunedì prevede che i palazzetti e gli stadi siano riaperti al pubblico, per gli eventi sportivi, dal 1° giugno, con una serie di limitazione. Ma nell’articolo 6, comma 3, c’è scritto che “in relazione a specifici eventi o competizioni può essere stabilito, di concerto col ministro della Salute, una data di apertura al pubblico diversa dal 1° giugno”. In pratica, ci si può mettere d’accordo prima per far entrare gli spettatori. Uno degli eventi coinvolti, oltretutto anche più duramente rispetto a calcio e basket, sono gli Internazionali d’Italia di tennis, in programma dal 9 al 16 maggio, e gli organizzatori si starebbero muovendo per avere il pubblico. Del resto, sul sito ufficiale del torneo è possibile tuttora acquistare i biglietti. Insomma, la speranza è l’ultima a morire…

OMNISPORT | 22-04-2021 12:08