Internazionali, Musetti vince il derby contro Arnaldi

Con un doppio 6-4 il talento di Carrara ha battuto il connazionale volando così al terzo turno.

14-05-2023 17:11

Lorenzo Musetti vince il derby italiano contro Arnaldi e vola al terzo turno. Dopo l’eliminazione di Fognini contro Rune, questa sera toccherà a un altro italiano portare in alto il tricolore agli Internazionali d’Italia: l’altoatesino e numero uno azzurro Sinner, che se la vedrà con Shevchenko.

Al Foro Italico Lorenzo Musetti ha battuto il connazionale Arnaldi al Pietrangeli con un doppio 6-4 dopo circa un’ora e 52 minuti di gioco. Il toscano è partito contratto, poi si è sciolto giocando un ottimo tennis. Nel finale non sono mancati rischi per il giovane talento di Carrara ma i meriti sono stati anche dell’avversario che aveva alzato il livello con tanti punti di qualità. Il ligure però ha pagato ben 32 errori non forzati. Musetti affronterà al 3° turno o Altmaier o Tiafoe.

Dopo l’exploit di Madrid in cui ha eliminato il n° 4 del mondo Ruud arrivano dunque altri segnali positivi di Musetti. Il 22enne di Sanremo appare in forma e soprattutto sulla terra rossa si sa esaltare, specialmente se si gioca in casa. Contro Arnaldi il pubblico ha cercato di restare imparziale essendo due italiani, ma i fan del toscano si sono fatti sentire e adesso il Foro per il prossimo match darà tutto per spingerlo agli ottavi.