Internazionali, Noskova nel mirino degli hater: “Hanno tirato in ballo mia mamma”. Mensik come De Minaur, il gesto al pubblico

Ancora una giornata in cui nel mondo del tennis non vengono a galla solo le migliori prestazioni dei giocatori ma anche dei comportamenti decisamente inappropriati dei tifosi che si tratti di quelli dal vivo o di chi si sfoga attraverso una tastiera. E in questa occasione a farne le spese sono stati due tennisti cechi: Linda Noskova e Jakub Mensik.

Noskova: lo sfogo dopo il ko con Andreeva

Una brutta sconfitta quella della ceca Noskova che non è riuscita, se non nel secondo set, a impensierire l’astro nascente del tennis femminile Mirra Andreeva ma dopo il match deve essere accaduto qualcosa che con lo sport ha poco a che vedere. Non c’entra il pubblico di Roma ma alcuni messaggi che le sono arrivati sui social, la tennista ceca che ha perso la mamma a giugno del 2024 ha deciso di non rimanere in silenzio. E sempre sui social si è sfogata: “A tutti quelli che hanno tirato in ballo mia mamma dopo la mia sconfitta proprio nel giorno della Festa della Mamma, mi auguro che un giorno possiate trovare compassione nel vostro cuore”.

Mensik, la dedica finale a una parte di pubblico

Molto spesso sono i social a dare la possibilità, ingiustamente, ai tifosi di lanciarsi contro gli atleti. Ma a Roma spesso il pubblico sta diventando protagonista di situazioni piuttosto negative. E’ accaduto negli scorsi giorni a De Minaur, ed è successo in maniera decisamente meno polemica oggi al giovane Jakub Mensik. Il tennista ceco è uno degli astri nascenti del circuito maschile e a Roma sta mettendo in mostra un livello super di tennis. Ma nel match vinto contro Maroszan, una piccola porzione di pubblico ha deciso di agire da disturbatori. Le motivazioni potrebbero essere come spesso succede legate alle scommesse. Un fastidio a cui il ceco ha deciso di rispondere solo dopo la sua vittoria con un gesto nella quale era chiaro il suo messaggio a chi lo ha peso di mira.

