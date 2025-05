Internazionali, Paolini vince anche Il doppio con Errani

E’ il settimo titolo per la coppia che gia’ contava nel palmare’s l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il successo al Masters 1000 di Doha. Due vittorie nel doppio femminile di fila a Roma non succedevano dai tempi di Fernandez/Zvereva, campionesse nel 1994 e nel 1995. Per Paolini e’ un ulteriore passo nella storia: era dal 1990 con Monica Seles che una giocatrice non vinceva sia singolare che doppio al Foro Italico. “Due settimane a Roma pazzesche e indimenticabili”: hanno detto le tenniste a fine incontro: “Siete speciali, oggi abbiamo giocato tre contro due”, hanno aggiunto rivolte al pubblico. Errani, 38enne, ha ringraziato “Jas” per lo sforzo straordinario e ha lanciato l’appuntamento per il 2026: “Spero di vedervi il prossimo anno, non ve lo assicuro ma ci spero”.