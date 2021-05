Internazionali, Vezzali: "Lanciato segnale positivo col pubblico"

Gli Internazionali d’Italia hanno permesso ai tifosi di assistere al torneo, rispettando ovviamente il coprifuoco e le distanze. Il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali è rimasta soddisfatta della gestione: “Il segnale inviato da questi Internazionali ha grande rilievo. Sono riuscita a portare qui il ministro Speranza per mostrargli che quando gli sportivi organizzano le cose sono in grado di farlo nel rispetto delle regole e della situazione che si sta vivendo. Facendo le cose per bene tutto è possibile”.

Quanto a possibili nuove riaperture ha aggiunto: “Compatibilmente con il quadro epidemiologico e le vaccinazioni spero si possa andare sempre verso il meglio”.

OMNISPORT | 16-05-2021 19:21