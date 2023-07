Intervista esclusiva a Dorothea Wierer, la stella del biathlon mondiale: la preparazione, i Mondiali e il progetto più importante

Dorothea Wierer, che ci ha concesso questa intervista esclusiva, è nel pieno di questa immersione nella preparazione che, per lei e per il biathlon, è una proiezione in avanti verso un futuro a cui deve comunque pensare, su cui deve riflettere. Classe 1990 è stata tre volte campionessa mondiale a livello individuale (più una volta in staffetta femminile), due volte vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon, è stata la terza atleta di sempre ad aver ottenuto un successo in tutti i sette formati di gara del biathlon, dopo i francesi Martin Fourcade e Marie Dorin . E ancora si potrebbero ottenere medaglie e risultati migliorativi: corsa, bici, dieta, allenamento. Queste ultime tre settimane di preparazione sono state funzionali soprattutto a questa finalità.

In queste settimane di preparazione si sono susseguite mille ore di allenamenti intensi, quasi in completo isolamento per toccare quei livelli di concentrazione indispensabili a trovare stimoli giusti. Quei presupposti indispensabili a tradurre in gara gli obiettivi della stagione e, probabilmente, anche di una carriera che non trova sovrapposizioni tanto è unica, eccezionale nel quadro delle atlete azzurre Dorothea Wierer.

Si spera sempre di continuare il trend positivo, anche se ogni anno è un anno a sé; ci sono spesso nuove atlete anche molto giovani che raggiungono ottimi risultati quindi è difficile fare previsioni anche in considerazione di molti fattori quali la forma fisica, la salute, il contesto… Insomma, tutti fattori ai quali sono abituata ma che non mi permettono di fare previsioni; la speranza è sempre quella di stare bene e ottenere podi e magari anche una medaglia ai Mondiali 2024.

La medaglia d’oro azzurra a Oberhof

Suo marito, Stefano Corradini (finanziere come lei), la supporta nella sua preparazione e nelle prospettive che vede davanti a sé i qualità di atleta? Come si incastrano i vostri ruoli nell’ambito del quotidiano, considerato che entrambi siete immersi nello sport?

Stefano è di supporto e fa anche lui l’ allenatore ma di un’altra squadra di fondisti e quindi cerchiamo di non mescolare il lavoro con la vita privata. Funzioniamo così bene proprio per quello e so che lui è sempre al mio fianco.

Lei è profondamente legata al suo territorio, vede un’attività anche prossima che la tengano sempre molto radicata a questo meraviglioso ambiente o nutre un interesse specifico anche in prospettiva?

Sì, per me il rapporto con il territorio è importantissimo per molti fattori; pratico uno sport all’aperto e mi alleno spesso in paesaggi incantevoli tra le mie montagne dell’Alto Adige dove sono nata e dove torno sempre volentieri anche per staccare dalle gare. Il rapporto con la natura ed il territorio mi aiutano a ricaricarmi e mi rigenerano fisicamente, liberandomi dalla quotidianità.

Il tempo libero e gli interessi che non si immaginano e che la distendono o le alleviano la pressione da gara? C’è qualcosa che riesce a distoglierla, rilassarla?

Mi piace stare con mio marito e rilassarmi sia a casa che facendo brevi viaggi sia nel Nord Italia che all’estero; ho davvero poco tempo per pensare ad altro ed ogni momento buono, soprattutto in estate, lo sfrutto per riposare e stare al sole (siamo giro 6 mesi all’anno e spesso in contesti molto freddi), trovo molto rilassante svolgere semplici attività quotidiane come prendermi cura della casa e del giardino anche con la complicità di qualche aiutante silenzioso…

Dorothea Wierer nel suo giardino con il suo “assistente silenzioso” Automower® 435X AWD di Husqvarna

Una domanda inevitabile sul suo futuro: si vede in Federazione o in un ruolo istituzionale?

Al momento è prematuro fare dei programmi; sto comunque già pensando cosa fare nel mio dopo carriera e immagino che siano tutte attività anche legate al mio passato con progetti lungimiranti.