Nel suo curriculum vanta un inizio che, per altri è un punto d’arrivo, come la conoscenza e la frequentazione della cucina di Gualtiero Marchesi, autentico maestro e filosofo della cucina che lo ha scelto, cresciuto e formato per ciò che è divenuto poi la massima espressione del suo talento. Ernst Knam, pasticcere e personaggio televisivo (in onda con la rubrica La Dolceria con Frau all’interno de I fatti vostri su RaiDue, ma anche Il Re del Cioccolato, Bake Off su Real Time), ha trascorso metà della sua vita e della sua carriera tra Milano e la Liguria ma è nato nel 1963 a Tettnag, cittadina del Baden-Wuttemberg, dove ha vissuto un prima segnato dalla passione per il calcio giocato (ha militato anche nella serie B tedesca) e si è misurato con una cultura calcistica che lo accompagna. Un prima che è anche presente, tra la sua pasticceria a Milano in via Anfossi e gli ormai noti studi televisivi.

In esclusiva per Virgilio Sport, Ernst Knam esterna la sua personale previsione su un Mondiale che cela molte incognite – e non solo per ragioni legate alle note controversie che continuano a segnare questa fase – sulle nazionali che potrebbero promettere maggiore spettacolo, i giocatori rivelazione e i dubbi che accompagnano il campionato in Qatar per via di quel che potrebbe comportare spezzare i campionati.

Oltre alla pasticceria, la sua passione per il calcio e la F1 sono quasi un lato oscuro e sconosciuto per il grande pubblico. Da tifoso, è tornato a frequentare stadi e autodromi dopo la pausa imposta dall’emergenza sanitaria imposta dal Covid? Riesce a seguire, ad esempio, la Germania da quando è possibile di nuovo accedere agli stadi o preferisce analizzare le scelte tecniche e tattiche altrove, da casa?

È vero che sono un grande tifoso di calcio e Formula 1, in generale di tutti gli sport perché a me piace la competizione. E mi piace quando le persone si allenano a dovere. Sono tesserato del Bayern Monaco, in Italia tengo l’Inter, mi piace il bel calcio. Non sono un tifoso accanito, se vado allo stadio è perché voglio vedere una bella partita, avevo anche la tessera, ma con così tanto lavoro e la famiglia mi è quasi impossibile andare allo stadio. Sono tornato a vedere la F1 dal vivo, quest’anno, grazie a Monza. È stato molto bello, emozionante e sicuramente tornerò. Non sono un tipo che va allo stadio per urlare, gridare o fare all’allenatore. Avendo giocato a calcio, fino alla serie B, e avendo fatto l’allenatore per le giovanili, penso di conoscere la materia prima. Se vediamo uno stadio pieno con 70mila persone con 70mila allenatori, anche no. Ci sono tante cose che, nel backstage, un tifoso normale non conosce: perché un allenatore mette questo giocatore e quest’altro no, sono scelte tecniche. I tifosi non sanno se i calciatori sono in forma o no, se uno non è presente dalla mattina alla sera. Ovviamente mi piace se vince la mia squadra, ma apprezzo anche se perdiamo, ma i giocatori si impegnano.