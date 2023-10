Investimenti, Ciccio Graziani: "Nel calcio si spende di più di quanto si ha"

Ex calciatore: "Dobbiamo educare noi stessi e chi ci sta vicino a dare valore ai soldi"

06-10-2023 16:46

“Il risparmio è tutto l’anno. Devi spendere quello che hai. Nel calcio, per esempio, si spende molto di più di quello che si ha. Dobbiamo educare noi stessi e le persone che ci sono vicine a dare valore ai soldi. Negli investimenti faccio da me, poi consulto piattaforme importanti, adesso ci rimetti a tenere i soldi in banca”. Lo ha detto Francesco ‘Ciccio’ Graziani, ex calciatore, a margine della presentazione della prima edizione di ‘Un campione in famiglia’, tour itinerante promosso da Cattolica Business Unit di Generali. L’ex pallavolista Andrea Lucchetta ha aggiunto: “Il mio problema è che generalizzando non posso assolutamente avere un rapporto con il risparmio. Devo dedicare ai bambini la massima energia. Negli investimenti mi seguono in primis amici, poi consulenti e professionisti”.