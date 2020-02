Inzaghi: "Juve-Inter? Non so per chi tifare"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi sogna il sorpasso in testa alla classifica ma non lo dice: "Ho pensato più alla partita che affronteremo, che non è semplice ma molto scomoda. Il Bologna ha 34 punti, ha avuto tante defezioni di calciatori importanti. Nell'ultimo periodo in trasferta ha fatto grandi partite".

Per quanto riguarda Juve-Inter, l'allenatore biancoceleste non si sbilancia: "Spero si divertano i telespettatori, visto che è a porte chiuse. Non so per chi fare il tifo, sto pensando alla Lazio e al Bologna, che sarà un test molto importante".

SPORTAL.IT | 28-02-2020 14:38