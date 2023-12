Genoa-Inter 1-1, Inzaghi si gode la classifica. Rammarico per il gol subito: "Il primo da palla inattiva"

Si chiude il 2023 dei nerazzurri con un pareggio che lascia un pizzico di amaro in bocca al tecnico dell'Inter. Che elogia il Genoa per la sua intensità e si gode la classifica, in attesa del secondo giro di boa.

29-12-2023 23:27

Due punti persi oppure un punto guadagnato? Non è stata semplice la serata dell’Inter al Marassi, l’ultima di un ottimo 2023 per i nerazzurri. Il Genoa si è confermato avversario assai ostico per la compagine guidata da Simone Inzaghi, fermandola come aveva fatto 14 giorni fa con la Juventus. Nell’1-1 finale il vantaggio è stato degli ospiti con Arnautovic, con pareggio allo scadere della prima frazione di gioco di Dragusin. La classifica dice + 5 sulla seconda, in attesa del posticipo di domani sera.

Inzaghi contento a metà

All’Inter è mancata un po’ di brillantezza nella disamina post gara di Simone Inzaghi: “Sapevamo che tipo di partita sarebbe stata. Il Genoa sta bene fisicamente e mentalmente. Primo tempo discreto, ai ragazzi non posso dire nulla se non che dovevamo difendere meglio su quel corner a fine primo tempo. Senza quell’episodio il secondo tempo sarebbe stato diverso. Non siamo contenti ma chiudiamo con un’ottima classifica, tutte le partite nascondono insidie“.

Tutta colpa di quel gol subito a fine primo tempo

Il gol subito proprio non va giù al tecnico nerazzurro: “Non avevamo mai preso gol da palla inattiva quest’anno. Nel secondo tempo poi non era semplice giocare. Abbiamo velocizzato il possesso palla rispetto al prima creando anche una buona occasione da gol con Acerbi“. “Abbiamo trovato una squadra molto intensa, dovevamo essere più veloci dall’inizio ma campo e avversario erano due difficoltà“. Una parola anche sugli assenti: “Avevamo fuori Dimarco e Cuadrado oltre a Lautaro ma non deve essere un alibi“.

L’obiettivo da qui alla fine

Quasi un girone è passato e l’Inter ha la possibilità di chiuderlo in testa. Dopodiché comincerà la seconda parte di stagione e l’obiettivo dettato da Simone Inzaghi è chiaro: “Mantenere compattezza e la voglia. Dobbiamo dare continuità a queste prime 18 partite. La prima metà del percorso è stata fatta bene ma la strada è ancora lunga e difficile. Dovremo essere ancora più bravi“. La sfida alla Juventus continua, in attesa anche del match dei bianconeri contro la Roma.