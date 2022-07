Inzaghi: "Skriniar oggi è dell'Inter, ma conosciamo il mercato"

05-07-2022 19:31

In casa Inter è stato il giorno della conferenza stampa di Beppe Marotta e Simone Inzaghi in vista dell’inizio della preparazione per la nuova stagione. Domani, 6 luglio, parte il ritiro ad Appiano Gentile con il mercato in piena attività. L’Inter ha fatto molto in entrata e ora potrebbe essere arrivato il momento delle cessioni.

La principale dovrebbe essere quella di Milan Skriniar, ma Inzaghi è deciso sul difensore slovacco: “Skriniar è un giocatore dell’Inter e l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario, il 10 luglio arriverà in ritiro. Sappiamo che nel mercato oggi è una cosa e tra quindici giorni può esserne un’altra, ma con la società lavoriamo a stretto contatto”.

