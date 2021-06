Ipotesi scambio col Barcellona, i milanisti: "Facciamolo subito!”

“Facciamolo subito!”. Questa la reazione di gran parte dei tifosi del Milan a una ipotesi di scambio con il Barcellona, rilanciata pochi minuti fa dai media catalani. Sembra infatti che il club blaugrana sia seriamente interessato ad Alessio Romagnoli, capitano rossonero protagonista però di una stagione altalenante: secondo molti tifosi, infatti, la coppia difensiva più affidabile per il Milan è quella composta da Kjaer e Tomori, giocatore che, a loro parere, Paolo Maldini dovrebbe assolutamente riscattare dal Chelsea.

Scambio col Barcellona Romagnoli-Firpo

Romagnoli, invece, è sacrificabile, soprattutto ora che il Barcellona mette sul piatto Junior Firpo, esterno mancino con grande propensione all’attacco: secondo i milanisti il brasiliano sarebbe perfetto per sostituire Theo Hernandez, entrato nel mirino del Psg e che dunque sarà molto difficile da trattenere in rossonero. Lo scambio Romagnoli-Firpo, dunque, si incastrerebbe a meraviglia in una strategia più ampia, che vede anche la partenza di Hernandez e il riscatto di Tomori.

I tifosi approvano

“Romagnoli-Firpo? Avendo Romagnoli solo un anno di contratto, scambio alla pari e via”, il commento di Teo su Twitter. Ryna concorda: “Scambio Romagnoli-Firpo e ci abbracciamo dai su”. “Firpo sarebbe perfetto per sostituire Hernandez”, l’opinione di Specialiste.

Mikey invece ironizza: “Ma secondo me per quello scarsone di Messi che non ha mai vinto nulla, un scambio con Romagnoli ci sta”. “Firpo in, Romagnoli out: perfetto”, il commento di Saelemakerismo.

Chris non è d’accordo: “Ieri pensavo che siamo a corto di centrali, e al momento non possiamo permetterci di vendere Romagnoli. Cioè ricordiamoci che Kjaer ha avuto problemi fisici nel finale e oltre a Tomori poi non rimane nulla”. Simone, infine, è scettico: “Il Milan non farà mai lo scambio Romagnoli-Firpo”.

