Irene Siragusa corre verso Tokyo: eguagliato il personale nei 100

A ormai due settimane dai Giochi, arrivano segnali incoraggianti per l’Italia dell’atletica dal Triveneto Meeting di Trieste, svoltosi nella cornice dello storico stadio “Pino Grezar”.

La primatista italiana della staffetta 4×100 Irene Siragusa (Esercito) è infatti seconda nei 100 metri, battuta soltanto dalla giamaicana Shockoria Wallace (11.32) e davanti all’altra giamaicana Kasheika Cameron (11.48) e all’australiana Jacinta Beecher (11.54). Quinta Alessia Pavese (Aeronautica, 11.62), sesta Johanelis Herrera (Aeronautica, 11.70).

Con il tempo di 11.43 la velocista senese, che a Tokyo farà parte del gruppo staffetta, ha eguagliato la propria miglior prestazione stagionale, ottenuta a Kladno, in Repubblica Ceca a metà giugno, nella stessa giornata nella quale Irene aveva corso i 200 metri in 22.99, a soli tre centesimi dal record personale che le valse la medaglia d’oro alle Universiadi 2017 a Taipei.

.

Buone notizie arrivano da un altro dei convocati per Tokyo. Nei 110 hs vittoria per Hassane Fofana (Fiamme Oro), con il tempo di 13.62.

Nella gara femminile vittoria per Giada Carmassi con 13.26. Nei 400 metri terzo posto per Alice Mangione (Esercito) con il tempo di 52.68, dietro a Sada Williams (Barbados, 51.60) e Junelle Bromfield (Giamaica, 51.77).

OMNISPORT | 08-07-2021 10:21