Irma Testa seconda al Torneo Balkan

23-09-2022 09:29

Dopo aver vinto ai quarti di finale contro l’inglese Glynn e in semifinale contro la francese Zidani, Irma Testa, che si sta preparando agli Europei (11-23 ottobre a Buvda, Montenegro), ha concluso al secondo posto perdendo l’atto conclusivo dei pesi piuma contro la bulgara Svetlana Kamenova (padrona di casa).

Archiviata la medaglia d’argento conquistata quattro mesi fa ai mondiali, la 24enne campana si è rimessa in gioco al Torneo Balkan, una grande classica del pugilato andata in scena a Sòfia (Bulgaria).

Un torneo che serve all’atleta azzurra per mettersi in forma proprio in vista dell’inizio dei campionati Europei. Dal 14 al 19 sono in programma le fasi preliminari, cui seguirà il 20/10 l’unica giornata di riposo per le atlete. Break-day dopo il quale ci saranno le semifinali (21/10) e le Finalissime (22/10).