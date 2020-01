Ironia di Lollobrigida sull'Inter scatena un vespaio sul web

Non è un momento felice per i giornalisti Rai, troppo spesso al centro di polemiche via social. Dopo la bufera che si è scatenata sui telecronisti di Napoli-Lazio, che sono stati giudicati faziosi da entrambe le tifoserie (e questo potrebbe paradossalmente essere un punto a loro favore) un altro giornalista della Tv pubblica è stato preso di mira per un suo giudizio.

LA STORIA – Si tratta di Marco Lollobrigida che nel commentare il paradossale esito del mancato scambio tra Spinazzola e Politano attacca neanche velatamente il ds nerazzurro Ausilio con toni ironici.

IL TWEET – Lollobrigida scrive: “Nella risposta di Ausilio a Petrachi sulla vicenda Politano-Spinazzola, percepisco nervosismo: quello che è successo è imbarazzante. E trovo strano che si facciamo partire i calciatori e poi farli tornare indietro. Forse il -4 dalla Juve si fa sentire”.

LE REAZIONI – Fioccano reazioni acide da parte dei tifosi interisti: “Mi sa che qualcuno in RAI vi deve togliere i social dalla mani come si fa con i bambini con i fiammiferi” o anche: “Sei fazioso e poco professionale, semplicemente vergognoso”.

PER CHI TIFI? – C’è chi scrive: “Visto che il canone lo paghiamo tutti sarebbe opportuno essere imparziali” e chi accusa: “HAI DIMENTICATO FORZAJUVE ALLA FINE MITICO” oppure: “Potevi aggiungerci un #FinoAllaFine“.

LA RABBIA – Lo sdegno corre sul web: “Quando Mou diceva che inter ha solo una tv (inter tv) e la juve ha tv e giornali era il 2010. Dopo dieci anni non è cambiato nulla” o anche: “Dimmi per chi tifi e ti dirò chi sei. Del nervosismo di Petrachi te ne sei dimenticato?”.

IRONIA – C’è chi usa l’arma dell’ironia: “Lollobrigida chi? Il figlio di Gina?” oppure: “Hai dimenticato “preskritti!!” e “skudetto di kartone!!”..”.

PER PRECISIONE – C’è chi nota: “Mi tolga una curiosità. Quando la Juve rispedì alla Samp il giocatore Schick utilizzò gli stessi termini per definire la vicenda? Catalogò la dirigenza Juve come “imbarazzante”?” e infine la chiosa per puntualizzare: “Caro Lollobrigida , le dichiarazioni di Ausilio sono state rilasciate prima del -4 dalla tua Juve Capolista , ciao fenomeno!”.

SPORTEVAI | 22-01-2020 09:59