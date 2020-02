"Irrispettosi": attacco all'Inter sul mancato affare Giroud

Da Londra a Milano, passando per la Francia, arriva un duro attacco all’Inter sul mancato accordo per il trasferimento ai nerazzurri di Olivier Giroud, che dopo gli ultimi convulsi giorni di calciomercato è rimasto al Chelsea nonostante l’accordo fosse ormai quasi finalizzato. Ad ammonire i nerazzurri è una fonte anonima interna ai Blues, che ha tuonato alla radio francese ‘RMC Sport’: “L’atteggiamento tenuto dall’Inter nei confronti di Olivier Giroud è stato molto irrispettoso“.

“Ci hanno fatto aspettare e tenere sulle spine un giocatore che ha sempre avuto un comportamento esemplare e che aveva dato la sua priorità all’Inter – ha spiegato la fonte -. Adesso Olivier rimarrà con noi e come al solito giocherà più partite nella seconda metà della stagione perché ha una mentalità di ferro ed è forte”.

Il dubbio del francese, che lo aveva convinto a cercare un trasferimento visto lo scarso impiego da parte dell’allenatore Frank Lampard individuando nella squadra di Antonio Conte la soluzione, era legato alla possibilità di mancare l’appuntamento di Euro 2020, ma l’anonimo accusatore dei nerazzurri ha dichiarato a tal proposito: “Olivier andrà all’Europeo, ne sono sicuro, è troppo importante nel gruppo”.

Stando alle dichiarazioni, quindi, il Chelsea non avrebbe affatto gradito quello che secondo loro è stato un ripensamento da parte della dirigenza nerazzurra, che negli ultimi giorni era stato improvvisamente accostato anche alla Lazio ma che avrebbe avuto un accordo verbale con i nerazzurri per il trasferimento, poi sfumato sul filo di lana.

In attesa di capire la posizione ufficiale del club inglese, resta da vedere se e come i dirigenti dell’Inter intenderanno rispondere a queste voci, e se il mancato trasferimento di gennaio possa influenzare possibili future trattative sia con il calciatore francese sia con lo stesso Chelsea.

Giroud è in scadenza di contratto con i londinesi e molto difficilmente tornerà in Inghilterra una volta conclusi gli Europei. Per lui restano aperte le piste che portano all’Italia, dove può far gola a diverse big come parametro zero, ma non si esclude neanche un ritorno in patria nella Ligue 1, dove il 33enne di Chambery potrebbe rientrare per avviarsi all’ultima parte della sua carriera.

