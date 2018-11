Isco, problemi con il Real: Milan e Napoli alla finestra

Manca ancora un mese e mezzo all’inizio del calciomercato, ma indiscrezioni e trattative impazzano e riguardano anche nomi davvero di prima fascia. Come quello di Isco, trequartista del Real Madrid che dopo anni da protagonista sotto la gestione di Zinedine Zidane sta vivendo un momento non facile. Per il portale spagnolo Diario Gol il 26enne di Benalmadena potrebbe anche lasciare la casa blanca, anche perché le squadre interessate a lui non mancano. Tra tutte, sono due italiane a seguire con maggiore attenzione la situazione di Isco al Real Madrid: il Milan e il Napoli.

CLAUSOLA RECORD. In teoria, qualora decidessero di dare l’assalto a Isco i due club italiani si scontrerebbero contro un muro invalicabile: l’ultimo rinnovo del trequartista, un anno fa, è stato blindato con una clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Dall’agosto 2017 a oggi, però, la situazione di Isco è cambiata, così come la sua valutazione. Il fantasista non ha vissuto un periodo facile sotto la gestione tecnica di Julen Lopetegui e anche a causa di un’appendicite ha visto diminuire il proprio minutaggio.

FRATTURA CON SOLARI. Con l’arrivo di Solari la situazione non è cambiata: Isco ha giocato solo 53 minuti da quando il Real ha cambiato allenatore e a quanto pare il tecnico argentino avrebbe bollato il giocatore come fuori forma, a causa di qualche chilo di troppo. Complessivamente, dall’inizio della stagione Isco ha giocato da titolare appena 7 delle 18 gare stagionali disputate fin qui dal Real Madrid, riuscendo comunque a mettere insieme 2 gol e 2 assist. Per Diario Gol non è da escludere un suo addio, specie ora che Solari ha esteso il suo contratto con il Real fino al 2021. Milan e Napoli potrebbero preparare l’assalto per la prossima estate: Isco guadagna attualmente 6 milioni di euro, cifra alta ma non impossibile per entrambi i club italiani.

SPORTEVAI | 14-11-2018 11:43