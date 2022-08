Isco ufficiale al Siviglia

07-08-2022 17:24

Isco Alarcon riparte dal Siviglia. Dopo nove anni vissuti con addosso la maglia del Real Madrid, il 30enne fantasista approda in Andalusia, come informa un tweet pubblicato sull’account ufficiale del club biancorosso. Isco, che è nato a Benalmádena, torna quindi a casa. “Abbiamo raggiunto un accordo in linea di principio per la firma di Isco!”, scrive il club. L’accordo diventerà ufficiale dopo il superamento delle visite mediche da parte del calciatore che era svincolato dal 30 giugno scorso.

