Israele-Italia, moviola: un gol annullato e due rigori negati

La prova dell’arbitro Ivan Kruzliak a Budapest in Nations League analizzata ai raggi X, il fischietto slovacco ha ammonito tre giocatori nei 90'

Ivan Kruzliak, la scelta dell’Uefa per Israele-Italia, è nato a Bratislava nel 1984. Comincia ad arbitrare nel 2005, ma raggiunge la massima serie solo quattro anni più tardi. Nel 2011 entra a far parte degli arbitri internazionali della Fifa. Durante la stagione 2023/24 Kruzliak è stato impiegato a dirigere 14 partite della Nike Liga, la massima competizione slovacca. In Champions League lo slovacco ha diretto 3 partite, tutte durante le fasi a gironi. Durante l’Europa League le partite dirette dall’arbitro Kruzliak sono 4. A Euro2024 non ha demeritato nella gara d’esordio ma combinò pasticci in quella successiva, ovvero Olanda-Austria ma come se l’è cavata ieri?

I precedenti di Kruzliak con Israele e Italia

Due precedenti solo con l’U.21 azzurra, nessuno con la nazionale maggiore. Due incroci con Israele che in entrambe le circostanze perse.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor con Peter Kralovic IV uomo, al Var il polacco Kwiatkowski e all’Avar lo slovacco Michal Ocenas, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Jehezkel, Jaber (Is), Gatti (It)

Israele-Italia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 22′ Ricci in area avversaria cade dopo una leggera spinta: niente rigore, non c’è nulla. Al 26′ Check VAR per un presunto contatto su Buongiorno nell’area israeliana: anche qui nulla di fatto. Al 73′ il primo giallo: è per Gatti per perdita di tempo in occasione di una rimessa laterale avversaria. Al 75′ Kean viene liberato in area da Brescianini, destro incrociato deviato da Gerafi e tap in vincente da due passi di Tonali ma il gol viene annullato per fuorigioco. All’87’ colpo involontario di Retegui a Jaber: ammonito il ct Ben Simon per proteste. Al 92′ ammonito Jehezkel per proteste dopo un fallo su Zaccagni. Infine al 94′ giallo anche per Revivo per un fallo su Retegui. Israele-Italia finisce 1-2.