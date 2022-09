Italbasket a caccia dell'impresa contro la Serbia. La carica di Datome

10-09-2022 09:46

Gi Azzurri dell’Italbasket sono a Berlin, dove oggi, 10 settembre per gli ottavi di finale dell’Europeo sfideranno la Serbia.

Gli azzurri sono reduci da tre vittorie (Estonia, Croazia e Gran Bretagna) e due k.o (Grecia e Ucraina). Il confronto dell’11 settembre (ore 18.00) non sarà il primo di questa estate poiché le due formazioni si sono già affrontate il 19 agosto scorso nel torneo amichevole di Amburgo, sempre in Germania: 90-86 per i balcanici con 25 punti di Fontecchio e 18 di Jokic

“Comincia una nuova fase – ha detto il Capitano Gigi Datome – quella in cui non si può sbagliare. Avremmo voluto conseguire un piazzamento migliore a Milano ma ora è inutile guardare indietro. La Serbia è una squadra forte ma sono al mio sesto europeo e l’esperienza mi ha insegnato che nelle fasi ad eliminazione diretta ogni dettaglio conta e nessuno può permettersi di sottovalutare gli avversari. Abbiamo un giorno e mezzo per riposare e farci trovare pronti. Già ad Amburgo abbiamo saggiato le qualità dei serbi pur non sfigurando, anzi. Siamo qui e vogliamo provarle tutte per andare avanti”.