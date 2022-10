Italbasket, Belinelli pronto a valutare il ritorno in Nazionale

12-10-2022 15:55

Dopo aver riabbracciato il campionato italiano quasi due anni orsono, Marco Belinelli ora potrebbe ritrovare anche i colori della Nazionale azzurra.

Il giocatore infatti, nel corso del podcast di Gianluca Gazzoli, ha manifestato una chiara apertura per il ritorno tra i ranghi dell’Italbasket, una possibilità questa che verrà valutata attentamente tra un po’ assieme a coach Gianmarco Pozzecco e al Presidente della FIP Gianni Petrucci.

“Guardare la partita dell’Europeo Italia-Grecia in tribuna a Milano è stata una sofferenza, in questi contesti è difficile stare fuori. Ma era una decisione presa con coach Pozzecco e con il Presidente Petrucci. Parlerò di nuovo con il coach, per valutare un eventuale impiego in nazionale nella prossima estate” ha dichiarato il giocatore della Virtus Bologna, apparso poi, a proposito di Nazionale, molto solidale con Simone Fontecchio.

“Ho sentito Simone, dicendogli che ha fatto un grandissimo Europeo e che quanto accaduto può solo aiutarlo a crescere. Sarebbe una bugia dire che quegli errori ai liberi non siano stati decisivi, ma Simone non va colpevolizzato. In quel caso, forse, è mancata un po’ di esperienza e, magari, non avremmo dovuto trovarci in quella situazione di punteggio” ha affermato Belinelli, convinto che l’ex Alba e Baskonia saprà ritagliarsi il suo spazio n NBA.

“Troverà una soluzione ideale per lui, con una squadra da rifondare, tanti giocatori che sono andati via e sono certo che riuscirà a giocarsi le sue carte”.