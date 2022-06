Italbasket, con Pozzecco pronti alcuni reintegri importanti

01-06-2022 15:11

Tra le tante conseguenze scaturite dall’addio a Meo Sacchetti e dalla successiva nomina di Gianmarco Pozzecco a capo-allenatore dell’Italbasket, vi è anche quella del possibile reintegro in Nazionale di alcuni giocatori che negli ultimi tempi non sono stati coinvolti nel progetto azzurro.

Il riferimento è chiaramente a Marco Belinelli, Gigi Datome e Daniel Hackett, tre uomini che non sono stati al servizio di Sacchetti nelle recenti spedizioni dell’Italia e che, grazie all’insediamento del “Poz”, ora potrebbero essere reimpiegati.

Nel dettaglio, i primi due potrebbero riabbracciare l’azzurro dopo il litigio (e la conseguente esclusione dalle fila nostrane) avvenuto con la Federazione l’anno scorso in seguito alla loro scelta di non essere della partita al Preolimpico del 2021 a causa di alcuni acciacchi fisici.

L’ex CSKA Mosca invece, salutata la maglia azzurra nel 2019, potrebbe tornare sui suoi passi ed essere nuovamente coinvolto da Pozzecco in una Nazionale che così, in un colpo solo, ritroverebbe alcuni dei suoi esponenti più esperti e talentuosi ancora in attività.