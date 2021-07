Italbasket, Danilo Gallinari: “Le Olimpiadi? Un sogno”

Sono giorni di allenamenti intensi per l’Italia del Basket in vista della partenza per Tokyo.

Tra undici giorni l’ Italbasket sarà in campo per il match d’esordio e lo farà avendo nel proprio roster uno come il Gallo. Queste le parole rilasciate dalla nostra stella riguardo il suo rientro tra le file azzurre: “È sempre bello tornare in Nazionale, vestire questi colori e respirare l’atmosfera tipica della Nazionale che è qualcosa di famigliare. Quindi, tornare qui e ritrovare amici è chiaramente bello ed è un onore.”

Dopodiché, Danilo ha parlato della qualificazione ai giochi e quel pass strappato contro la Serbia , al torneo Pre-Olimpico di qualche settimana fa:

“Dispiace per il mio amico e compagno Bogdanovic, ma siamo stati più forti noi. È stato bellissimo, soprattutto avendo in squadra (agli Atlanta Hawks, ndr) un compagno serbo: è stato un derby in casa che abbiamo seguito insieme. Non vedo l’ora: per me e per quelli della mia generazione il sogno Olimpico è reale. È una cosa a cui ho sempre pensato, la mia generazione è cresciuta con questo sogno. Adesso che è diventato realtà è per me qualcosa di spettacolare.”

OMNISPORT | 14-07-2021 15:09