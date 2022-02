Italbasket, la long list di Sacchetti per le gare con l’Islanda

07-02-2022 19:01

A poco più di due settimane dalla seconda finestra per le Qualificazioni Mondiali, il c.t. Meo Sacchetti ha svelato i nomi dei 24 uomini che si giocheranno i 14 posti disponibili per le sfide contro l’Islanda del 24 e 27 febbraio.

Per gli azzurri, dopo la sconfitta contro la Russia e la vittoria contro l’Olanda nella prima finestra, i due match contro la nazionale nordica saranno fondamentali per mettere ancor più in discesa il discorso qualificazione.

Di seguito, dunque, ecco la long list diramata dal c.t. italiano.

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#10 Michele Ruzzier (1993, 181, P, Virtus Segafredo Bologna)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#14 Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)?

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

#25 David Cournooh (1990, 187, G, Vanoli Cremona)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#32 Andrea Pecchia (1997, 197, G, Vanoli Cremona)

#34 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UnaHotels Reggio Emilia)

#36 Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

OMNISPORT