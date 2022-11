Italbasket, Petrucci: “È una bella giornata per il nostro movimento”

14-11-2022 22:32

L’Italia di coach Pozzecco vola ai mondiali e lo fa dopo una prova combattuta fino all’ultimo ma convincente. Gli azzurri hanno messo ko la Georgia per 85-84 dopo quattro quarti davvero tirati, poi però è arrivato un enorme sospiro di sollievo e la conseguente gioia.

Tra i più felici anche il numero uno della Federbasket, Giovanni Petrucci: “Anche stasera la squadra ha mostrato carattere e determinazione. Andiamo al Mondiale meritatamente. Complimenti al ct Pozzecco, a tutto lo staff e a tutti i ragazzi che si sono avvicendati in queste finestre. È una bella giornata per il nostro basket”. “Siamo felici per questo risultato – gli ha fatto eco Michele Vitali – lo abbiamo fortemente voluto come gruppo, un gruppo unito che sta bene insieme”.