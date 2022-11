15-11-2022 22:25

A Sky Sport, Pozzecco ha raccontato le emozioni dopo la qualificazione dell’Italia al Mondiale: “Ci siamo emozionati e questa è la cosa che fa tutta la differenza del mondo: quando si emozionano i giocatori in campo, poi si emozionano anche tutti quelli che ci seguono”.

Su Banchero, il ct azzurro ha aggiunto: “Sono estremamente felice perché a dicembre gli proporrò qualcosa di concreto. Proporgli di giocare l’Europeo per un giocatore di quel livello probabilmente non era così allettante, ma giocare un Mondiale con la possibilità di qualificarsi per le Olimpiadi sì, lo è. Non so che tipo di ragazzo sia, ma a vederlo sembra straordinario: ha talento e sembra pienamente connesso con quello che fa nella vita, cioè giocare a pallacanestro. È un giocatore estremamente intelligente e di solito i giocatori intelligenti raramente sono superficiali fuori dal campo. Quando lo vedrò, cecherò di capire che persona è anche perché dovrò convincerlo del fatto che con noi potrà vivere un’esperienza che lo arricchirà, lo divertirà e che soprattutto divertirà noi”.