Basket, la nuova stella Banchero ha scelto per quale nazionale giocherà

01-11-2022 19:10

Paolo Banchero ha scelto. Fra Italia e Stati Uniti d’America la nuova stella del basket a stelle e strisce ha deciso che giocherà per la Nazionale azzurra. Annuncio fatto prima ancora di ricevere la visita del ct Gianmarco Pozzecco e del presidente federale Gianni Petrucci, che avverrà a dicembre.

La scelta di Banchero

Il giovane cestista, che compirà 20 anni il prossimo 12 novembre, è approdato quest’anno in Nba agli Orlando Magic come prima scelta dell’ultimo draft. E adesso durante una chiacchierata nel podcast Young Person con R.J. Hampton, suo compagno di squadra, ha ufficializzato la decisione.

Banchero ha così annunciato la propria volontà di vestire i colori della maglia azzurra: “Sto pensando di giocare con la nazionale italiana anche se non sono ancora sicuro quando – le sue parole -. Non sono mai stato in Italia ma l’amore che sto ricevendo da lì è pazzesco, non vedo l’ora di andarci“.

Le origini italiane

Banchero ha iniziato il campionato Nba con prestazioni di alto livello, date le sei partite di fila con più di 20 punti fatti. Però non sta ottenendo grandi risultati con Orlando, sei sconfitte su sette. Adesso oltre all’Nba nel suo prossimo futuro ci sarà anche l’Italia, date le sue origini.

“Quando avevo 16 anni, la nazionale italiana ha contattato mio padre. Gli chiedevano se potessi ottenere la cittadinanza. Mio padre ha detto sì – ha raccontato -. Così è iniziato l’intero processo, sono volato a San Francisco all’ambasciata e dopo un po’ di incontri ho ottenuto il passaporto italiano”.

I prossimi obiettivi

Banchero vuole intanto crescere con i Magic per cercare di crescere sotto gli occhi dei tifosi americani, che però non lo vedranno con la loro nazionale. Lo stesso cestista ha detto nel podcast: “Non sono mai stato in una squadra nazionale americana”.

Allora il compagno Hampton ha provocato Banchero, dicendo: “Ne farai parte presto, amico”. Ma il cestista italo-americano non ha ceduto e ha precisato quello che tutti i tifosi azzurri volevano sentire: “No, ora sono con l’Italia”.