NBA: Banchero infrange un altro record

27-10-2022 11:04

Ancora una sconfitta per gli Orlando Magic, ma ancora una prestazione super per Banchero.

La partenza con 0 vittorie e 5 sconfitte in questo inizio di stagione, è qualcosa che non si ricorda nella storia della franchigia. Da una parte c’è questo allarmante dato, dall’altra il fatto che il giocatore scelto con la prima chiamata assoluta all’ultimo Draft sta mettendo insieme cifre di grande rilievo. La sua performance di stanotte, con 29 punti (di cui 16 nell’ultimo quarto), 8 rimbalzi e 4 assist gli vale il fatto di essere il più giovane giocatore della storia della lega a mettere a segno 20 o più punti in tutte le prime 5 partite disputate.

Questo lo rende il settimo giocatore della storia a partire con questa statistica: sei di fila con 20 o più punti da rookie le hanno giocate Grant Hill, Oscar Robertson e Dominique Wilkins, che peraltro in questa linea temporale è l’ultimo, dato che ci riuscì nel 1982. A quota 10 si trova Elvin Hayes, mentre è praticamente irraggiungibile Wilt Chamberlain, che si “fermò” a 56 partite: tutti nomi di grande rilievo.

In questo inizio stagione per quanto riguarda i soli Orlando Magic, Banchero è il terzo in generale a mettere a segno almeno cinque partite da 20 o più punti. I nomi che ce l’hanno fatta prima di lui fanno tremare i polsi: uno è Shaquille O’Neal, l’altro è Penny Hardaway.